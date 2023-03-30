李素英「股」惑度假熱辣辣

有「初戀女神」之稱的韓國模特兒李素英，雖然樣貌清純，但衣着十分大膽，曾推出多本性感寫真集。社交網擁有近27萬名追隨者的她，不時分享靚相派福利，最近她便公開在濟州島度假的火辣照，穿上比堅尼大晒Big爆上圍，又趴在水泡晒靚股，既可愛又性感，認真有Fans心！