韓流年內「復活」 最期待排名 內地Fans集氣開騷 GD中「發福咒」腫咗！

韓團Big Bang的34歲隊長G-Dragon（GD）前日出席公開活動，相比起昔日的巨星風采，今次明顯發福走樣，但無損他在內地樂迷心目中的神級地位，當選最受期待到內地開騷的韓流男歌手，而EXO則是最受期待的韓團！

據內地國務院聯控機制相關工作要求，內地文化和旅遊行政部門自本月20日起，恢復對涉外營業性演出的受理和審批，隨着內地自2016年實施的「限韓令」低調撤禁，韓流大軍有望於下半年再度大舉登「陸」。據韓國業界人士透露，一般大型公演籌備需時約6個月，預計韓國歌手組合最快可於年底前重啟到內地開騷的吸金之行。

BLACK PINK十強不入 「限韓令」生效前，最後一隊於內地表演的韓星單位，已是2015年9月的Big Bang重慶演唱會，故當消息指韓星已蠢蠢欲動準備赴內地演出後，隨即惹起內地韓流粉絲熱議，更展開「最恨見到在內地開騷的韓流歌手組合」票選活動。結果，出道11年的韓團EXO力壓GD大熱登頂，另一長壽男團Super Junior、天團防彈少年團（BTS）與Seventeen依次排名第3至5位；第6位的TWICE是榜內排名最高的女團，BTS師弟TXT與TWICE師弟Stray Kids、女團Red Velvet及女歌手IU等亦榜上有名，反而熱爆全球的BLACK PINK竟未能躋身十強。

另外，久未公開亮相的GD，也敵不過Oppa踏入30歲便發福的魔咒，前日出席名車活動時老態盡現，臉龐浮腫兼頸紋明顯，狀態大不如前，但依然深受內地粉絲熱愛，被推選為最想他到內地開騷的韓國Solo男歌手。至於同門的BLACK PINK成員Jisoo將於明天推出Solo碟，昨日公開主打歌《FLOWER》MV宣傳片，狂晒近10款華麗戰衣，製作揼本！