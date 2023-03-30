暢所欲玄：唔怕生壞命 最怕改錯名（中）

天格：「王小石」之天格是王（4劃），加一就是5劃；「諸葛正我」之天格是諸（15劃），加葛（13劃），就是28劃；「雷損」之天格是雷（13劃），加1就是14劃。

人格：「王小石」之人格是王（4劃），加小（3劃），就是7劃；「諸葛正我」之人格是葛（13劃），加正（5劃），就是18劃；「雷損」之人格是雷（13劃），加損（13劃），就會得出26劃。

地格：「王小石」之地格是小（3劃），加石（5劃），就是8劃；「諸葛正我」之地格是正（5劃），加我（7劃），就是12劃；「雷損」之地格是損（十三劃），加1就是14劃。

外格：「王小石」之外格是石（5劃），加1就是6劃；「諸葛正我」之外格是我（7劃），加1就是8劃；「雷損」之外格是1加1，就是2劃。

總格：「王小石」之總格就是王（4劃）小（3劃）石（5劃）相加，得出12劃；「諸葛正我」之總格就是諸（15劃）葛（13劃）正（5劃）我（7劃）相加，得出40劃；「雷損」之總格就是雷（13劃）損（13劃）相加，得出26劃。

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