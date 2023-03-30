3月30日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月30日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張致恒脹爆登台
藝人張致恒（Steven）與太太區燕雯的婚姻關係時好時壞，雯雯曾自爆兒子沒有錢搭車上學，又暗指老公欠債纍纍。生活總是要過，有內地網民拍得張致恒現身在廣東開平的酒吧登台搵錢的照片，見他在台上落力獻唱，但其脹爆身形卻成了焦點，網友指他脹得連下巴都不見了。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230330-0330_00282_064/張致恒脹爆登台
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc