毛舜筠點評新星 睇好袁澧林封后

影壇盛事「第四十一屆香港電影金像獎」將於4月16日假香港文化中心隆重舉行，主辦機構「香港電影金像獎協會」昨日發布本屆「最佳男、女主角」提名演員的造型照。當中於2018年憑電影《黃金花》勇奪金像獎影后的毛舜筠，事隔5年再次強勢出戰，今次憑英皇電影《阿媽有咗第二個》入圍，與蘇玉華、袁澧林及應屆金馬獎影后張艾嘉等角逐影后。於毛舜筠眼中，幾位對手均是實力之人，即使資歷最淺的袁澧林，演出亦驚為天人，坦言也有留意近年影壇新人輩出：「女仔特別精靈，袁澧林演戲好自然，余香凝百變，可以反叛又可以好乖，王丹妮真係好成功，談善言都係，全部都好標青，所以唔使擔心演員。」

坦言自己都想贏 談到於《阿》片表現，毛舜筠認為角色與當年的《黃》片有點相似，同樣有兒子及面對老公出軌，惟兩片風格上及感情處理絕對是兩碼子的事，她說：「覺得今次較內斂，處理上更加難，但令到觀眾感動仲犀利啲，所以呢部戲更加值得攞獎。」

已有一個影后名銜在手的她，被問到今次奪獎可有野心？她即以打麻雀來比喻：「我覺得落得麻雀枱都唔想輸錢，梗係想贏，但今次心態輕鬆好多，但係我都相信袁澧林嘅演出，如果佢攞嘅話我相信我拍（手）好大力。」