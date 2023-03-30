揮手派心冧「爵屎」 Edan單拖撲返港 擔心又腫又殘

男團MIRROR人氣強勁，歌、影、視、廣告等工作應接不暇，遠赴日本拍戲的Edan昨日離隊趕返港出席活動，Anson Lo則會合姜濤等開工，而Ian希望有幾個分身以節省時間。

偕隊友Anson Lo遠赴日本拍攝英皇新片《盜月者》的Edan，為出席電影《死屍死時四十四》首映，昨日特意從日本返港，約30名Fans「爵屎」一早在機場守候，當他由特別通道步出機場一刻，Fans爆發瘋狂尖叫，而Edan亦非常識做，停步向守候已久的Fans鞠躬、揮手兼派心，逗留約一分鐘才登車離開。

離開日本前，他相約同片拍檔張繼聰及白只食拉麵，寫道：「呢排日日通頂，生理時鐘亂晒，都唔知瞓唔瞓覺好，啱啱又食完消夜……希望首映見到大家嘅時候，唔係又腫又殘啦！」至於Anson Lo昨日上載與姜濤、Jer及Jeremy等的合照，上面寫着「Big Project」，似乎已會合隊友開工。

Ian想分身慳時間 另外兩名「鏡仔」Ian與Anson Kong，將於5月14日偕女歌手陳蕾舉行拉闊音樂會，Ian在宣傳片表示若有無限分身，會安排他們做不同的事，以節省時間：「上班、睡覺、寫歌同做運動都同時間進行。」問到如何為分身設計表演？他說：「另類自彈自唱，安排兩位分身喺台上，各自專注彈奏同唱歌。（如果個騷有無限Budget？）都係想簡簡單單咁將表演呈獻畀觀眾，或者將多出嚟嘅Budget同其他人分享。」談及兩位音樂會拍檔，Ian最想與陳蕾合作演繹平時較少唱的曲風：「搖滾風或偏向Band Sound風格嘅歌曲。（同Anson Kong呢？）唔想同佢一齊！」認真搞笑。

Edan離開日本前，與拍檔張繼聰及白只食消夜。 Anson Lo會合姜濤、Jer及Jeremy繼續開工。 Ian拍片宣傳音樂會，笑言希望有幾個分身。