懶理何廣沛unfollow 朱晨麗風騷還拖：網民出入好平常

藝人朱晨麗和何廣沛的緋聞傳足6年，早前何廣沛突將她降呢為「同事」關係，默認6年情告終。昨日朱朱出席活動時「還以顏色」，直接將對方降呢為網民，自爆對方取消追蹤自己的社交網後，大量網民湧入追蹤。

昨日朱晨麗、陳敏之、陳自瑤、黃智賢、蔣家旻和應屆港姐林鈺洧、梁超怡和邢慧敏等現身在電視城舉行的TVB直播帶貨記者會，朱朱表現開心，未受「情傷」影響，她表示未做過直播帶貨，覺得最緊要留住粉絲，問她是否都要留住何廣沛？她即笑說：「公司會留住佢。（佢飛你？）唔好亂猜測啦！（你哋關係有變？）唔回應啦，我哋不嬲都係同事。」

對於何廣沛社交網取消追蹤她，她未有否認，只表示留意到這幾天社交網人數突然急增，認為每日都有網民出出入入屬好平常，似變相把何廣沛等同「網民」一樣，她聞言即笑說：「你講咋！我哋見面唔會尷尬，仲係朋友。」由於很久沒有返公司，才沒有見面，希望將來與更多同事合作。另外，她自認沉迷格價網購，試過不眠不休通宵也不介意，故有意做直播帶貨：「我試過開直播講普通話時，粉絲要求我講廣東話、蘇州話同上海話，可能知我喺上海讀過書，都識少少。」

林鈺洧忙搬屋 另外，林鈺洧及梁超怡近日不約而同忙搬家，需要網購添置家品，希望一嘗做帶貨主播。林鈺洧表示家居用品及食物都會網購，更自認懶不會看評論，試過買回來的盒外觀有少許損壞，幸問題不大。她表示近日遷往港島租住的新居，地方較大，也想過置業，獨居的她最開心是狗狗現時可四處跑。梁超怡則自認是精明消費者，未遇過貨不對辦情況。