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祝緒丹白滑美肌 引粉絲畀Like
祝緒丹一舉手一投足都散發美態。
內地女星祝緒丹憑古裝劇《倚天屠龍記》走紅，其絕色美貌獲封「最美周芷若」。人氣高企的她喜歡與粉絲互動，不時在社交網上載靚相派福利。
最近她上載穿背心的美照，大晒纖腰展示運動成果，又擺出多款不同動作，一舉手一投足美態盡現，加上其白滑肌膚配上迷人鎖骨，成功吸引粉絲畀Like。
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