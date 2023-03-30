中娛星動：突然高調 合照曝光 黃曉明認定葉珂 拍拖不設防

內地紅星黃曉明與Angelababy離婚後，近期被指跟「白富美」網紅葉珂撻着，但兩人極之低調。不過昨日網上卻出現「愛的震撼彈」，激罕流出曉明與葉珂出席友人聚會的「高清合照」，網民大讚他們襯到絕！有傳曉明陪伴穿上短裙的葉珂玩滑板，甜蜜滿瀉！

去年初黃曉明與Angelababy共同宣布離婚，結束7年婚姻，之後兩人的感情狀況都備受關注。回復單身後的曉明屢被傳跟網紅葉珂拍拖，更傳兩人已發展到見家長及同居階段，又指女方佩戴「鴿子蛋」戒指，與男方經常「行孖咇」出巡，感情要好。不過他們均想低調處理感情事，從未回應拍拖，亦沒有公開「合體」。

傳陪女友踩滑板 昨日有突破性發展，網上流出曉明與葉珂的同框照，是他們傳緋聞後首張「高清合照」，不少網民讚兩人非常合襯。向來做事謹慎的曉明偕葉珂見友人時願意一齊合照，看來已不介意戀情被公開。

除了首張高清合照出現，近日有爆料者聲稱在上海某廣場「捕獲」曉明，見他身穿白恤衫，陪着女性友人玩滑板，有指該位女友人是葉珂。相中的曉明望實女方玩滑板，葉珂則穿上白色上衣襯迷你裙，似足學生妹，青春逼人，難怪有網民齋看他們的背影都感覺甜蜜。而「黃曉明與緋聞女友葉珂甜蜜玩滑板」的話題瞬間成為熱搜，足證大家很關注曉明的新戀情！不過事後有網民指踩滑板的年輕女子並非葉珂，加上拍照當晚，曉明正錄影綜藝節目《極限挑戰》，當時並非與葉珂一起，叫大家弄清楚！

Baby專心拍節目 另外，Baby雖然已成為曉明的「過去式」，不過早前兩人於大型活動上同場，依然備受注目，有指他們零互動外，曉明曾脫下西裝給坐在旁邊的李冰冰穿上，完全無視坐在後一排的前妻。而Baby懶理前夫向別人送暖，與好友楊冪「雞啄唔斷」，明顯與曉明已成陌路人！近日她忙拍內地人氣節目《奔跑吧》，把多個造型上載，繼Cyber Look後又有Lolita造型。前日她於社交網為古裝劇《相思令》造勢，上載劇中造型照，獲不少網民讚清麗脫俗，Baby留言：「聽說有人在等我？」十分風騷。