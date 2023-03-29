受查12小時離開警署 劉亞仁涉毒感羞愧連環道歉

韓國36歲影帝劉亞仁上月驚爆涉嫌非法濫用睡眠麻醉劑異丙酚，以及吸食異丙酚、大麻、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮，他前日早上9時左右現身首爾麻浦警署，接受長達12小時的調查，於當晚9時17分左右離開警署，隨即被記者包圍。受訪期間，他更被收音咪篤面，甚為尷尬。當記者問他是否承認吸食4種毒品，他說：「我已將事實完全說出，對於因為不好的事而令愛我的人失望，我正深切地反省，對不起。」他指由於調查仍在進行中，所以不便透露詳細內容，並指自己一直以為放肆的行為影響不到他人，沉浸在自我合理化的泥塘中，又說：「我知道大家會看我不順眼，我希望藉此機會讓自己活得更健康，很抱歉令大家失望。」