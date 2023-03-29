哈利榮恩有着落 妙麗趕脫單 愛瑪疑翻撻CEO 孖住睇騷斷正

《哈利波特》（Harry Potter）兩位男星「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）和「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）與另一半感情穩定，「哈利仔」更被爆快將為人父！唯獨「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）仍未找到真命天子，不過她近日被影到與「舊愛」Brendan Wallace一同睇騷，被懷疑舊情復熾！

32歲的愛瑪在情路上尋尋覓覓，她一向對年輕才俊情有獨鍾，去年她與年輕3歲的「富二代」英國時裝大亨Philip Green兒子Brandon撻着，被傳媒影到在威尼斯大街十指緊扣。不過未夠一年，她似乎又換畫，與「舊愛」科技公司行政總裁Brendan Wallace疑翻撻。

捧Taylor場 向來戀情受外界關注的她日前被影到與Brendan一同在拉斯維加斯睇天后Taylor Swift開騷，照片中他們於觀眾席上企定定笑晒睇騷，事後照片於社交網瘋傳，網民均一致認為2人已翻撻！

愛瑪和Brendan於2018年被影到一同到墨西哥度假，期間2人咀嘴，因而令戀情曝光！不過後來男方另覓新歡與美國性感女星Alexandra Daddario拍拖並同遊意大利，令他與愛瑪的戀情告一段落。Brendan來頭不少，他是史丹福大學工商管理碩士，曾在高盛擔任投資銀行家，本身亦是一科技公司的行政總裁。