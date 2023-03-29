暢所欲玄：飯廳擺設宜忌

中國傳統重視團圓，飯廳是家人共聚天倫的地方，打造和諧的用膳空間有助提升家人運勢。

1.不宜對向大門

大門與餐桌之間過於接近，長期受大門開合形成的氣流影響，不利居住者的腸胃健康，更象徵家人可能需要長期出差或輪班工作，難以聚合用餐。如因居所面積所限，可在大門與餐桌之間加設屏風或布簾，稍作改善。

2.不宜靠近浴廁

餐桌位於進食的區域，如果正對浴廁，用餐時易受臭味沖擊，難以坐得安穩，最好長期將浴廁門關上，並且定期保持浴廁清潔，又或在內擺放小盆栽，減低氣味外溢。

3.不宜靠近神櫃

如果住所內有設有神櫃，應避免把餐桌過於貼近神櫃，家人聚餐氣氛熱鬧，特別有小朋友的家庭更為嘈吵，神靈休息的地方應以安靜為佳，而吃葷的家庭餸菜也不一定適合神靈。

4.保持餐桌整潔

不少人習慣將雜物隨手放在餐桌上，長期下來懶得整理，令餐桌變成雜物桌，不但視覺凌亂，也會影響家宅運甚至姻緣，最好培養執拾餐桌的習慣，才能保持乾淨和諧的舒適空間。

堪輿學家麥玲玲師傅