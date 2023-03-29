娛樂

馬國明劇接劇 自己打自己
馬國明主演的無綫劇《法言人》將於下月10日播出，談到《法》劇首播周撞正《隱形戰隊》結局周，他稱兩個角色分別大，希望觀眾不要混淆。而《法》劇由李克勤相隔6年後，再為無綫劇集唱主題曲。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc