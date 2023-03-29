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馬國明劇接劇 自己打自己
馬國明主演的無綫劇《法言人》將於下月10日播出，談到《法》劇首播周撞正《隱形戰隊》結局周，他稱兩個角色分別大，希望觀眾不要混淆。而《法》劇由李克勤相隔6年後，再為無綫劇集唱主題曲。
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