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吳國敬17年戀情告終
57歲的歌手吳國敬跟圈外女友Elaine拍拖17年，已公開稱呼女友做「老婆」，疫情期間他為賺錢養家及照顧愛犬，主力到大灣區發展，豈料與女友卻因長期分隔異地而感情生變，早前更慘被分手！失戀的吳國敬被發現啟動了拒收訊息功能，不接受外界的慰問，似乎想自己一個靜吓。
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