林俊傑生日驚喜 乘風破浪

新加坡天王林俊傑（JJ）來港演出6場戶外演唱會，尾場正是他的生日，JJ在網上分享當日獲團隊特別安排他乘坐遊艇去綵排，相當駕勢，他形容「驚喜連連、乘風破浪」。完騷後他與團隊、工作人員舉行慶功宴，團隊為他準備了至少4個生日蛋糕，他留言：「圓滿，此行香港行精彩難忘。」下站他將到澳洲墨爾本繼續巡演。