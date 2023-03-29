3月29日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月29日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
羅毓儀憧憬城堡搞婚禮
高海寧及羅毓儀為無綫資訊節目《談婚論嫁》擔任嘉賓，兩人談到夢想婚禮時，羅毓儀希望在城堡中行禮兼拍婚紗照，充滿少女幻想；高海寧則希望一切從簡：「想喺沙灘或者喺意大利嘅小鎮，搞個唔太大型但好溫馨嘅婚禮。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230329-0329_00282_062/羅毓儀憧憬城堡搞婚禮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc