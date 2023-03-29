小豬比生日會 多仔埋身 陳展鵬：畀番個女我！

視帝陳展鵬雖然工作不斷，但一有時間就會陪伴女兒小豬比（Quinta），日前小豬比4歲生日，展鵬與太太單文柔（Phoebe）悉心安排了生日會。由於疫情以來小豬比都未開過生日會，故除了小豬比外，就連展鵬兩公婆都好開心，更邀請圈中好友胡杏兒、陳凱琳、陳敏之、楊潮凱及他們的小寶貝到場一起慶祝。由於小豬比開始成長，現場大部分都是哥哥們，尤其杏兒的囝囝Brendan更拖着小豬比手仔，令她顯得有點害羞，相當搞笑。