小豬比生日會 多仔埋身 陳展鵬：畀番個女我！
視帝陳展鵬雖然工作不斷，但一有時間就會陪伴女兒小豬比（Quinta），日前小豬比4歲生日，展鵬與太太單文柔（Phoebe）悉心安排了生日會。由於疫情以來小豬比都未開過生日會，故除了小豬比外，就連展鵬兩公婆都好開心，更邀請圈中好友胡杏兒、陳凱琳、陳敏之、楊潮凱及他們的小寶貝到場一起慶祝。由於小豬比開始成長，現場大部分都是哥哥們，尤其杏兒的囝囝Brendan更拖着小豬比手仔，令她顯得有點害羞，相當搞笑。
前世情人魔力無邊
Phoebe受訪時表示今次生日會大人及小朋友都玩得好開心：「佢一直好想有自己嘅生日Party，今次終於成事，呢個Party男多女少，小豬比身邊嘅男朋友仔好多，我留意到呢個時候最酸溜溜就係爹哋，影大合照時大家都搵小豬比玩，展鵬即刻叫大家畀番個女佢，依家個女愈來愈識同佢溝通，展鵬亦愈來愈feel到前世情人嘅魔力。」
此外，之前他們一家去了Staycation，展鵬還親自幫小豬比洗頭，小豬比即冧爆狂啜爸爸呢！
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