中娛星動：被目擊同遊馬爾代夫 楊洋傳暗撻王楚然 海邊熱吻

內地男神楊洋繼被爆曾與李沁拍過拖後，近日又被指與有「小劉亦菲」之稱的內地女星王楚然同遊馬爾代夫，二人更遭目擊於海邊親吻，網民即做搜索，發現女方Po的照片的確曾去過當地，而楊洋亦於其好友的太陽眼鏡暴露行蹤。

楊洋2016年以劇集《微微一笑很傾城》爆紅，之後其主演的《特戰榮耀》、《你是我的榮耀》及《且試天下》等口碑及收視一樣超佳，夥拍的女主角迪麗熱巴、趙露思及李一桐等都是內地女神級，其感情生活當然大受粉絲關注。早前更爆出原來他曾與李沁拍拖，惜最終因女方事業起飛而分手，現時楊洋人氣已不在李沁之下，網民都希望二人可再續前緣。

不過，日前又爆出楊洋與年輕8年、曾演《尚食》的內地女星王楚然撻着，二人曾合作《我的人間煙火》，有網民聲稱於馬爾代夫目擊二人於海邊kiss，同行還有其他朋友，包括楊洋的好友孟阿賽及曾合作《特戰榮耀》的班長夫婦。也有粉絲認為這可能是因合作新戲而傳出的緋聞，雙方工作室至今仍沒有就此回應。

2人同時做核酸 事件傳出後即上了熱搜，網民翻出王楚然於社交平台Po的相片，背景跟馬爾代夫某酒店一樣，而之前亦有人發現楊洋跟王楚然做核酸的時間相同，之前王楚然直播時也穿着短袖，即有網友問她是不是去了三亞玩。根據網友抽絲剝繭後，發現王楚然當時的確在馬爾代夫。