「閒錢」多得滯 投資要諗計 楊偲泳搵股評人抄牌 張馳豪想做「將軍澳巴菲特」

破億票房女星楊偲泳以「理財TrendyToo」形象大使身份拍攝宣傳片，穿上貼身瑜伽服的她大展身體柔軟度，同場的「財經猛人」趨之若鶩，互相交換投資及運動心得；而有份拍攝的張馳豪亦趁機向財經網絡紅人「紅磡索螺絲」取經，望由人氣偶像升呢變「將軍澳巴菲特」。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）去年推出「理財TrendyToo」年輕品牌定位，以「輕理財」概念更貼近年輕人，兩位形象大使姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）大受歡迎，近日再請得影壇新貴楊偲泳（Renci）加盟，同以「理財TrendyToo」形象大使，夥著名股評人胡孟青（青姐）、紅磡索螺絲，為中銀香港「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰拍攝宣傳照片及影片，推廣年輕人踏出輕理財第一步。

日前Renci與Aska換上Trendy的年輕上班一族造型拍攝廣告外，她還換上運動服示範瑜伽動作，青春活力滿瀉。有身材亦有遠見的她注重計劃未來，曾在社交網公開徵詢「有閒錢應如何投資」，多得今次拍廣告機會，讓她和青姐互相「抄牌」，Renci笑說：「我之後會與青姐密密聯絡，希望可以跟她學習，讓我們新一代也盡早開始學習投資股票的知識，我自小已在電視見過青姐對投資股票的激情，希望她可以給幾個精選貼士。」青姐亦笑言得知她是排球運動員，要趁機請教健身的心得。

Renci由排球運動員轉型做藝人後收入增加，更明白小心選擇理財計劃的重要性，數年前見朋友嘗試投資，如選擇月供股票等投資組合，耳濡目染下也開始接觸投資，有感無論做運動員或藝人，收入不算穩定，加上自幼父母已教她儲錢，所以有收入時會每月儲錢再投資：「希望可以積少成多，好好計劃將來。」

向「紅磡索螺絲」取經 而Aska今年再添食，「冧莊」拍廣告，表示成為「理財TrendyToo」的形象大使獲益良多，增長不少投資知識：「我有做功課研究股市，多留意財經新聞，幸運地在股市有少少斬獲。今次拍攝中，很高興認識『紅磡索螺絲』，學習了以新一代的角度做財經分析，切合年輕人的條件逐步達成財務目標。」他又指除發展歌唱事業外，亦決定嘗試向理財KOL出發，他謂：「名稱已想好了，就是『將軍澳巴菲特』。」

他揚言會呼籲身邊朋友參加「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，總獎金高達10萬港元，指坊間有運動KOL、打機KOL，而理財KOL亦是一門專業，是個好機會給對投資理財有興趣及研究的年輕人參加。

「理財#YouTalk吧」3分鐘隨時贏走10萬 中銀香港推出的「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，將招募一眾理財及投資達人，融合創意和理財知識，參與短片創作，滿足年輕人熱愛在社交媒體平台曝光及互動的樂趣之餘，亦可與其他同輩好友一同分享在理財和投資路上的心得。為加強年輕客戶對股票投資的知識，特別邀請胡孟青及紅磡索螺絲擔任「理財#YouTalk吧」星級評判團分享投資心得之餘，再選出理財新世代得獎者。

選拔戰的參加者須為18至35歲香港居民，可以個人或YouTube頻道為單位參加比賽，只須於推廣主題網站填妥表格，選擇參加「輕理財」或「股票投資」組別，並附上一段不多於3分鐘的報名短片，即可報名參加比賽。比賽共設3個獎項，評定參賽者的創意、理財知識、觀眾緣等範疇，獎金總額高達10萬港元。