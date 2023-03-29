入圍金像獎最佳女配 余香凝蝦頭戰鬥格 未爭獎先搶fo

金像獎昨日發放最佳女配角入圍者的造型照，爭獎前先鬥性感！余香凝以Deep V兼開衩裙胸贏楊詩敏的湯碗胸，並輕易壓過女神林明禎的露腰裝及微露線頭的王菀之，狀態大勇！

「第四十一屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於下月16日舉行，大會特別編製紀念特刊，內頁的候選人造型照陸續曝光。昨日大會發布獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照，當中包括林海峰、羅永昌、許冠文、張繼聰、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、區嘉雯、王菀之、林明禎及余香凝（Jennifer），每人均有黑白及彩色兩款照片，其中已為人母的Jennifer及以形象搞笑見稱的蝦頭最為性感，她們均以低胸裝上陣騷身材，胸戰一觸即發！

Deep V辣媽vs堅挺湯碗胸 前年誕下女兒的Jennifer產前曾暴重45磅，早已回復弗爆身材的她毫不吝嗇大晒收身成果，她身穿西裝款的連身長裙，Deep V兼開衩的剪裁露出黑色Bra，加上大晒長腿，上下均睇頭十足，性感得來顯高貴，火辣媽咪當之無愧；至於蝦頭以黑色長褸配西褲，看似密實，但長褸內襯低胸裝，深長事業線無所遁形，另一張側身照更晒出堅挺湯碗胸。

而身材驕人的馬來西亞女神林明禎一反常態玩封胸，穿上流蘇上衣配長裙的她，只露纖腰，相信令不少宅男大失所望；王菀之則穿上黑色Tube Dress晒靚肩，線頭隱約可見。

男士方面，除了張繼聰以皮褸Casual造型示人外，其他人都身穿官仔骨骨的西裝，雖然服裝不及女士們有睇頭，但勝在以表情及肢體語言搭夠，張繼聰與林海峰一貫表情搞鬼，陳湛文更大擺高難度的S甫士，另類搶Fo。