被創作人發聲明炮轟 梁詠琪新歌MV涉抄 急下架

梁詠琪的新歌MV（左圖）被指與《遙遙之城 Maybe Tomorrow》非常相似！

藝人梁詠琪新歌MV捲涉嫌抄襲風波，本土創作人Chloe Wong及其團隊發出聲明，指相關MV無論宣傳影像畫面及相片與他們作品達9成相似，並上載13張對比圖為證據，質疑有人嚴重侵犯藝術創作知識產權。

由梁詠琪（GiGi）主唱、林嘉欣丈夫袁劍偉執導的歌曲《停一停．心呼吸》MV日前見街，不過前日就被指控抄襲，有本土創作人Chloe Wong及其團隊「Chloeography Project」分別發出聲明，內容指控梁詠琪主唱歌曲《停》MV涉嫌抄襲，與他們團隊2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的多個演出宣傳影像畫面及相片高度相似，部分畫面的相似度更高達9成，認為這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，以及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則。Chloe Wong及團隊更上載13張兩段影片的對比圖作為證據。

林嘉欣老公拆彈 梁詠琪經理人就事件回覆表示：「GiGi收到常霖法師的邀請，主唱『停一停心呼吸』的主題曲並拍攝MV，宣揚以感受自己呼吸從而減壓及紓緩情緒的正面信息。有關MV的創意部分GiGi並未有參與，而MV的後續處理，會交回『停一停心呼吸』團隊，如有需要，我們會盡力配合。」而身在日本的導演袁劍偉回覆表示：「多謝關心和查詢，現在身在日本拍戲，剛剛得知事件，我正在跟心呼吸團隊溝通中，亦努力嘗試和 Chloeography Project聯絡，暫時無法回應你的問題，唔好意思。」

《停》主辦機構亦已將MV下架及公開表示稍後會作交代：「我們今早也注意到昨晚（2023年3月27日）由Chloeography Project創作團隊在其FACEBOOK發布的一則嚴正聲明，心呼吸團隊已經即時把有關音樂錄像下架，並正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代，感謝各方的關注！」