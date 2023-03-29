張國榮紀念騷 唐鶴德參與分享

講到將舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》，陳淑芬透露唐鶴德會參與分享，但相信不會上台，音樂會嘉賓則有張智霖、袁詠儀、古巨基、陳潔靈、鄭欣宜、李幸倪等。問到音樂會與其他紀念騷撞期？她說：「冇話撞唔撞，咁多人同佢做紀念，係張國榮嘅號召，好似屋企人聚會咁。」同場的莫文蔚媽媽莫何敏儀講到麗的年代簽哥哥的契機，又指對方念舊，得知她參與慈善工作，曾開出100萬支票支持。另外，本周末紅館舉行的《繼》音樂會，綵排進行得如火如荼，其中陳潔靈說：「我將會再和哥哥隔空對唱，心情真的有點激動。」而陳淑芬表示解決一連串技術問題後，成功申請內地直播，讓歌迷在指定的直播平台免費睇到演出。