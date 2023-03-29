娛圈單打：阿女有鋪露體癮 做人老竇甚艱難

星二代自小在鎂光燈下長大，享受萬眾矚目的感覺，加上社交平台大行其道，「呃Like」對年輕人來說無比重要，不料卻成為父母的煩惱。例如「半唐番」王敏德與名模馬詩慧的兩個女兒，身材火辣，而且從不自私，隔三差五就在社交網豪放展示，結果激到老竇紮紮跳。

TVB節目《搵鬼做情人》分享與外籍伴侶相處之道，王氏伉儷應邀擔任嘉賓，講到次女王麗嘉經常在社交網大晒大尺度裸體照，王敏德便十分激氣，曾直接問女兒：「使唔使咁？」卻被女兒批評太認真。媽媽更是幫女不幫夫，認為女兒展露身材美態並沒有問題，王敏德在家中反而變成「異類」，有冤無路訴。

當然，阿女費事老竇太勞氣，都曾經將部分照片下架，包括一張側面全裸的淋浴照等，然而老竇依然唔收貨，坦言「我係男人，知道男人諗乜」，更道出尷尬經歷，有老友對他透露睇過阿女性感相，有感而發：「天呀，呢個係你個女？我仲記得佢細個個樣」，搞到老竇「紅都面晒」。

旁人看來，覺得這家人有點搞笑又很可愛，更意想不到「鬼佬」王敏德思想異常保守，跟外表出現「反差萌」。不過，要是設身處地替他想一想，又難怪這位爸爸咁勞氣。一來，女兒的性感照真的非常大膽，只差在未露點而已；二來，社會千奇百怪，壞人又多，隨便將裸體照放上網，真不知別人會有甚麼「特殊用途」；三來，個女被人睇蝕晒，心裏不好過正常不過。

之但係，天下無不是之父母，亦無贏得過子女之父母。女兒大了，有自主權，看來王敏德只能看開一點。