ViuTV頒獎禮公布入圍 MIRROR擸19提名玩晒 前輩變陪襯

ViuTV年度《Chill Club推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮昨日舉行記者會宣布入圍名單，一如所料，由親生仔MIRROR以組合及成員獨攬19項提名，成入圍大贏家，單是「男歌手獎」便有8位成員入圍，其他前輩歌手頓成陪襯！

頒獎禮將於5月7日在亞博舉行，昨日率先在九龍灣舉行記者會，一眾歌手如MIRROR正副隊長Lokman、Anson Kong（AK）、謝安琪、許廷鏗、洪嘉豪、ERROR成員吳保錡及COLLAR成員Gao、Day、Candy、Winka和芯駖等出席。大會公布今年共設16個獎項，包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎，並新增「Genre of the Year大獎」，以音樂風格分類為「流行歌曲獎」、「搖滾歌曲獎」、「節奏藍調歌曲獎」及「另類歌曲獎」，以一人一票方式再選出的大獎。MIRROR組合和成員獲提名共19個獎項，成為全場之霸；僅次其後是ERROR獲7項提名，COLLAR獲3個，而MIRROR成員Jeremy和雲浩影同時角逐新人和男、女歌手獎。

AK想攞JJ簽名 Lokman和AK表示MIRROR在「男歌手獎」中的競爭，並非只對自己人，會視其他歌手為勁敵，並希望蟬聯組合獎。提到早前歌手林俊傑（JJ）演唱會上發生「彈鐘」事件，他們認為是溝通上的誤會，稱Ian沒有嬲，Lokman對於Ian unfollow JJ的社交網，解讀為「未follow」，對雙方粉絲掀罵戰，Lokman認為只因愛的表現，認為鬧人傷和氣，愛應該要開心。問到當時大會是否希望他們全隊上台，AK說：「係，中間有溝通錯誤。」笑言最不開心是自己，因冇機會索JJ簽名。至於推出MIRROR商品時，因Anson Lo與姜濤的簡介描述有差別又掀罵戰，Lokman呼籲大家不要鬧交。

現場COLLAR成員芯駖低胸裝晒線最性感，而Winka因自爆去年跟圈外男友分手，事後被網民轟「消費」前度，她表示心情尚好，當初只想交代感情狀況：「最緊要大家有共識，完了就完了，再見亦是朋友。」至於前度會否繼續做歌迷會會長，她指交接中，覺得前度需要冷靜一下。現場歌迷應援最落力的是保錡的粉絲，有歌迷以播錄音應援，不停播放：「保錡，你好威猛又好靚仔呀！」令他尷尬失笑，派心作回應。洪嘉豪首次入圍男歌手獎，表示論資排輩能夠入圍已開心。