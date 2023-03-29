十大TVB最靚花旦洗牌！ 蔡潔反咬李佳芯登頂 劉穎鏇「凸」襲成功

近日網上發起「TVB最靚花旦排行榜」投票，一向被喻為「李佳芯2.0」的蔡潔，成功打破「翻版」宿命，撼贏正版奪冠！今次殺入十強的女藝人，有不少都是剛冒起，足證無綫人氣花旦經已大執位，當中與郭柏妍同是25歲、在十強同屬年紀最輕的劉穎鏇，更獲網民大讚睇得又打得！

網上討論區近期發起「2023年TVB最靚花旦排行榜」投票活動，截至昨晚，於劇集《拳王》、《廉政狙擊》有亮眼演出的蔡潔暫居榜首，大比數拋離第2位的李佳芯及第3位的陳嘉慧！現年34歲的蔡潔2012年勇奪《墨爾本華裔小姐》冠軍，之後先後殺入影壇及公仔箱，並成為無綫姊妹公司邵氏旗下藝人，發展順暢。由於氣質及外形被指與李佳芯相似，故一直被封「李佳芯2.0」，如今撼贏「正版」遙遙領先，可謂吐氣揚眉！她得悉登上榜首後搞笑回應：「係咪搞錯！」似不敢相信，之後再說：「受寵若驚，受之有愧，我會繼續努力！」

大部分選美出身 除票數極為相近、鬥得難分難解的李佳芯與陳嘉慧外，其餘十大均是選美出身，第4位是2017年港姐亞軍何依婷；第5位是2020年港姐季軍、憑劇集《下流上車族》中的女僕造型秒殺宅男的郭柏妍；第6位是《2013年度國際中華小姐競選》冠軍鄧佩儀；而2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐的劉穎鏇則排名第7；緊隨其後分別是《2012年度國際中華小姐競選》冠軍張曦雯、2018年港姐冠軍陳曉華及2013年港姐季軍劉佩玥，當中不少都是近年剛冒起的小花，證明TVB人氣花旦經已「大洗牌」！

陳曉華自嘲唔打扮 與郭柏妍一樣是25歲的劉穎鏇，對於打入十大笑說：「都唔知應該點反應好！不過係好開心嘅，好多謝大家！」她與劉佩玥最近在新劇《隱形戰隊》十分搶眼，其激凸「小背心放題」更成為網民熱話，她笑說：「好多謝所有支持《隱形戰隊》嘅朋友，因為拍攝打鬥場面真係唔容易，見到大家咁鍾意睇係好開心嘅事。」至於近年冒起得很快的陳曉華揚言有點意外：「因為平時份人比較隨意，好少打扮自己，同個『美』字好似連繫唔到，可能最近剪短咗頭髮，畀到大家新鮮感。」

今次投票共有23位花旦入選，十強以外，入圍者順序為林夏薇、傅嘉莉、蔡思貝、高海寧、湯洛雯、馮盈盈、王敏奕、游嘉欣、胡定欣、陳瀅、黃智雯、江嘉敏及姚子羚等，有網民對於視后唐詩詠及陳自瑤冇份大表意外，而投票將於本月31日結束。

李佳芯 劉穎鏇在新劇《隱形戰隊》以多款背心仔上陣，身材玲瓏浮凸。 排第3的陳嘉慧演過多個角色，儲落大批Fans。 何依婷（左）與郭柏妍排名第4、5位，美貌早於選美已獲肯定。