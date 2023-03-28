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龍門陣
Liza Kovalenko 天使下凡
社交網站吸引超過100萬名網友追隨的23歲俄羅斯女模Liza Kovalenko，早前上載身穿白色內衣跪坐在客廳的照片，她手拿鮮花，又將胸圍的肩帶滑到兩邊，非常誘惑！她留言：「你可以叫我天使。」
網友紛紛留言大讚她火辣，更有人表示：「靚女，你唔只係天使，直頭係女神！」
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