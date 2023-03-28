做K-Pop偶像 日迷更愛 宮脇人氣登頂 力壓TWICE同鄉

剛度過25歲生辰的日本女星宮脇咲良，去年5月領軍韓團LE SSERAFIM出道後，人氣再飆升，更踢走女團TWICE日本成員Momo、Sana與Mina，大熱登上日迷票選「最喜愛K-Pop日本偶像女歌手」No.1，名副其實日韓通殺！

日本偶像組合HKT48出身的宮脇咲良近年積極轉戰K-Pop界，在結束限定韓團IZ*ONE的活動後，去年5月以新女團LE SSERAFIM成員身份再度出戰韓國樂壇，組合隨即人氣當旺，並乘勢於今年初宣布攻日，同樣大受歡迎。宮脇借助K-Pop力量，迎來事業第2個高峰期，並憑其原本擁有的日本女生可愛魅力，加上韓國K-Pop的性感元素，成功冧掂日韓兩地樂迷，令她在日本人氣再次飆升，其個人社交網更由去年5月僅200多萬追隨者狂漲至逾765萬，漲粉幅度驚人！

隊友中村一葉躋身5強 近年K-Pop女團大舉攻陷日本樂壇，而由日本網民票選「最喜愛K-Pop日本偶像女歌手」排名於日前出爐！宮脇成功踢走去年稱霸三甲的TWICE日本成員Momo、Sana與Mina，大熱登上冠軍寶座。集性感與可愛形象於一身的Momo屈居亞軍，隊友Sana與Mina依次排名第3及4位。宮脇的隊友中村一葉同樣走勢凌厲，躋身第5位。

至於另一韓團Kep1er的日本成員江崎光與坂本舞白分別進佔第6及10位。人氣韓團IVE成員Rei、PUPPLE K!SS成員Yuki，以及aespa成員Giselle則依次位列第7至9位。