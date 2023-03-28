新歡Po相洩蜜！周國賢疑暗撻25歲小花

現年43歲的周國賢是圈中罕有早婚的男歌手，他在日本留學期間，遇上韓籍太太並一見鍾情，22歲便決定拉埋天窗，先後育有3名女兒。為保護圈外太太，早年他曾想放棄歌唱事業，全力打理家族海味生意，但太太鼓勵他繼續追夢，選擇在背後默默支持他。不過去年9月初，他在紅館舉行演唱會時宣布回復單身，承認已結束18年半婚姻。

周國賢入行以來多次傳出緋聞，曾被指搭上女助手，搞到太太帶同女兒避走加拿大，近日他疑有新戀情，傳暗撻曾參演ViuTV劇集《教束》、《二月廿九》的25歲小花麥可怡（Krince）！

陪飛英國開騷 周國賢近日身在英國為《The Journey Begins Tour Concert》演唱會作準備，前日Krince在社交網上載周國賢的演出照，引用其歌曲《黑眼圈》的歌詞寫道：「The journey begins．1 day to go，戀愛將世界化成很細。」疑似公開放閃，引起網民熱議！未知是否手快快Po錯群組，她極速刪走發文，令2人關係更撲朔迷離。

事實上，Krince曾上載身在外地的照片，疑做「跟得女友」；而周國賢亦連日Update社交網，前日便上載在倫敦賞櫻的Chok爆照片，幽默寫道：「開Show之前去聞花，氣管應該唔會差。」看來心情超靚。