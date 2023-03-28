3月28日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月28日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王大陸蔡卓宜滑雪玩浪漫
王大陸與蔡卓宜拍拖滑雪，更用雪整了個大心心。
台灣男星王大陸與馬來西亞歌手蔡卓宜去年大方認愛，愛得高調的兩人不但搭檔出演綜藝嘉賓，更不時在社交網大晒幸福。而王大陸繼早前追愛到馬來西亞後，前日又上傳與女友甜蜜滑雪影片，兩人更用雪揉出一顆特大愛心，場面相當浪漫。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230328-0328_00282_053/王大陸蔡卓宜滑雪玩浪漫
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc