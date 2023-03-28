娛樂

王大陸蔡卓宜滑雪玩浪漫

王大陸與蔡卓宜拍拖滑雪，更用雪整了個大心心。 王大陸與蔡卓宜拍拖滑雪，更用雪整了個大心心。
王大陸與蔡卓宜拍拖滑雪，更用雪整了個大心心。
台灣男星王大陸與馬來西亞歌手蔡卓宜去年大方認愛，愛得高調的兩人不但搭檔出演綜藝嘉賓，更不時在社交網大晒幸福。而王大陸繼早前追愛到馬來西亞後，前日又上傳與女友甜蜜滑雪影片，兩人更用雪揉出一顆特大愛心，場面相當浪漫。
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