影后開P 星光熠熠 楊紫瓊慶功 Ariana獻吻贈興

穿上晚裝裙現身的她，除了有法國富豪未婚夫托特（Jean Todt）陪同，還邀請影壇新舊拍檔出席，包括曾於2016年電影《Morgan》合作的英國女星Anya Taylor-Joy，以及將於《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）前傳歌舞劇《邪惡壞女巫》（Wicked）改編新片合作的美國女歌手Ariana Grande與英國女星Cynthia Erivo。

大合照時，Ariana與Anya分別站在楊紫瓊左右，Anya攬住楊紫瓊的腰，Ariana將頭放在楊紫瓊膊頭上，楊紫瓊又拖住Cynthia的手，非常親熱！另外，楊紫瓊又攬住Ariana與Cynthia一起合照，Ariana擺甫士閉眼錫向楊紫瓊的唇，楊紫瓊亦嘟嘴回應。其他出席者還有英國女星Alice Eve、英國名模娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《邪惡壞女巫》美國華裔導演朱浩偉與美國電影監製謝利畢咸馬（Jerry Bruckheimer）等。