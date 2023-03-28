影后開P 星光熠熠 楊紫瓊慶功 Ariana獻吻贈興
出爐奧斯卡影后楊紫瓊前日舉行慶祝派對，邀請影壇新舊拍檔《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）女星Anya Taylor-Joy與小天后Ariana Grande出席，場面星光熠熠！
早前憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）成為《奧斯卡金像獎》首名亞裔影后的馬來西亞華裔女星楊紫瓊，前日於英國倫敦酒店舉行盛大慶祝派對。
Anya攬腰合照
穿上晚裝裙現身的她，除了有法國富豪未婚夫托特（Jean Todt）陪同，還邀請影壇新舊拍檔出席，包括曾於2016年電影《Morgan》合作的英國女星Anya Taylor-Joy，以及將於《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）前傳歌舞劇《邪惡壞女巫》（Wicked）改編新片合作的美國女歌手Ariana Grande與英國女星Cynthia Erivo。
大合照時，Ariana與Anya分別站在楊紫瓊左右，Anya攬住楊紫瓊的腰，Ariana將頭放在楊紫瓊膊頭上，楊紫瓊又拖住Cynthia的手，非常親熱！另外，楊紫瓊又攬住Ariana與Cynthia一起合照，Ariana擺甫士閉眼錫向楊紫瓊的唇，楊紫瓊亦嘟嘴回應。其他出席者還有英國女星Alice Eve、英國名模娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《邪惡壞女巫》美國華裔導演朱浩偉與美國電影監製謝利畢咸馬（Jerry Bruckheimer）等。
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