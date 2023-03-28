赴雲頂登台 江嘉敏跳舞拗柴 忍痛繼續唱

江嘉敏日前到馬來西亞雲頂登台，自彈自唱的她大感滿足，坦言被現場氣氛感染下想爆喊。她穿上5吋高踭鞋跳唱快歌時不慎拗柴，幸而沒仆倒台上出洋相，繼續忍痛完成演出。

藝人薛家燕、江嘉敏、曹永廉、麥美恩、黃子恆早前於無綫賀歲劇《黃金萬両》合作愉快，眾人日前獲家燕姐帶挈，到馬來西亞雲頂登台。嘉敏首次自彈自唱，相當緊張，事前到好友吳業坤與謝東閔的音樂中心，獲他們指導唱歌及咬字等。

眾人整晚的表演相當順利，唯獨是嘉敏穿低胸短裙及5吋高踭鞋又唱又跳時，不慎「拗柴」扭傷腳，專業的她忍痛繼續唱，贏得全場掌聲。由於現時她的腳眼仍然腫痛，故前晚返港後去看醫生。嘉敏昨日受訪時表示：「今次好開心，因為係第一次唱演唱會，大膽嘗試自彈自唱，觀眾好熱情，佢哋又跟埋一齊唱，又用電話電筒造咗個星台，喺台上唱唱吓真係好想喊。」

提到腳傷，她坦言想舞台效果好，故跟舞蹈員一齊跳舞：「唔知踩到乜，突然拗咗一吓，好在冇仆低，都可以繼續唱。本身自己好緊張，但依家好鍾意舞台呢個感覺，希望可以跟住家燕姐去多啲登台，繼續唱歌。」

曹永廉被Cut歌 而曹永廉表示自2019年到雲頂開演唱會後，已多年沒到當地，今次觀眾反應非常熱情，令他們開心滿足：「今次我都唱唔夠，因為時間緊迫，我又臨尾出場，最終都Cut咗啲歌，希望下次可以盡興啲，唱多幾首。」提到行程緊湊，大家都沒時間外出，他笑言：「我喺酒店盡快食咗自己最鍾意嘅嘢，食咗幾餐肉骨茶、叻沙已經肥咗，連件西裝都窄咗。」