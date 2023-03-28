搵到「逃生門」 愛變高調 黃心穎泥鯭英國攬攬任影

黃心穎最近復出轉型做獨立歌手，高調登場但未見佳績，不過勝在夠Noise，雖然事業未見起色，但愛情相當得意！她與樂隊RubberBand成員泥鯭愈愛愈高調，適逢樂隊近日到英國、德國、荷蘭等地舉行首個世界巡迴演唱會，她索性做跟得女友，除了在台下默默支持，完騷後更首次與男友公開攬攬相片，大放閃光彈！

黃心穎自「安心事件」後，其演藝事業幾乎萬劫不復，工作清零，更要賣樓套現。不過，她上月於毫無預警下復出，更轉型成為獨立歌手，推出英文單曲《Crown Me》試水溫，雖然外界聲音好壞參半，不過其MV造型亦相當出位創新，大晒性感熱舞，成功吸引網民眼球。

做跟得女友 台下睇騷 雖然事業仍有待努力，但感情路上就春風得意，跟樂隊成員男友泥鯭打得火熱！當初2人因養狗混熟，從而擦出愛火，除了不時結伴放狗，男方更進駐其香閨共賦同居，去年底又結伴到友人屋企睇世界盃，愈愛愈高調！近期泥鯭所屬的樂隊RubberBand到了英國開騷，黃心穎實行做跟得女友，「夫唱婦隨」睇騷，又與藝人林子博一家坐台下亮起手機燈支持，完騷後更不避嫌與男友攬攬影大合照，實行閃暈網民！

另外，黃心穎又在社交網發功，上載在倫敦海德公園的照片，見她在兩棵大樹下探頭而出，像是期盼未來，她用英語留言，意謂：「一扇門進入另一個世界！」似寓意搵到「逃生門」，重獲新生。