呻難拍 下次咪搞 唐詩詠激咀戲 累馬國明被禁足？

唐詩詠昨日現身劇集宣傳，現場播出她跟馬國明激咀的片段，未有到場的馬國明被取笑遭湯洛雯鎖在家中。詩詠表示該幕是入行以來最大尺度之作，加上馬國明要「封嘴」，可謂可一不可再！

唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇及劉佩玥等昨日出席無綫劇《隱形戰隊》宣傳活動，現場播出詩詠生擒馬國明的激咀戲。未有現身的馬國明被山聰取笑遭未婚妻湯洛雯鎖在家中，有人更笑言他家中的電視機應該被打爛兩部。詩詠表示該場口是監製即興安排，呼籲播出時網民不要Tag馬國明。

她透露該幕激情戲是入行以來最大膽：「以前覺得呢啲場口只係美劇先有，估唔到無綫都拍到，由門口錫到枱再上床。我諗馬國明以後都唔會再拍呢啲親熱戲，其實我都少拍呢類戲，愛情動作戲唔係我專長，好難拍，唔好搞我。（會為電影破例？）唔知道，視乎情況。」她透露最近忙煲劇及享受生活，記者指她生活中尚欠另一半，她笑言：「我之後會去日本，可能喺當地搵到另一半。（唔限地區？）首選亞洲區，最緊要溝通到，同埋唔好有太大文化差異。」

《隱形戰隊》收視連續兩周稱冠 山聰表示《隱》劇暫時是今年最高收視，感謝觀眾支持，提到無綫裁員，他說：「每間公司都會有呢個情況，希望疫情過去，公司穩步上揚，可以有好消息請番啲同事。」身為視帝的他被指毋須擔心被裁，他說：「世事難料，我暫時都OK，我人工好低，而且仲有好耐約。」而劉穎鏇在劇中經常穿小背心登場，她笑言已經麻木。

另外，無綫上周三線劇集收視全面報升，《隱》劇跨平台直播收視最高24.9點，升了1.2點，約160萬觀眾追看，更是連續兩周高踞收視榜首位置；《愛．回家之開心速遞》最高收視23.6點，升1.4點；《廉政狙擊》最高收視22.2點，升1.1點。而前晚播出的《中年好聲音》最高收視24.3點，約156萬觀眾熱捧。