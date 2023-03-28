林俊傑港騷尾場 阿Sa上台𢱑寫歌

早前與MIRROR成員Ian鬧出「彈鐘」風波的歌手林俊傑（JJ），其入行20年的世界巡迴演唱會香港站前晚尾場，大批粉絲冒雨現身支持，就連賭王千金何超蓮、何超雲與未婚夫Douglas亦躋身人群中淋雨。適逢JJ昨日42歲生日，演出期間一眾韓國舞蹈員及和音等齊齊以不同方法祝賀壽星，結他手更突然彈出生日歌，帶領全場大合唱，JJ發現自己的結他帶上繡有「4點2歲生日快樂」，令他非常驚喜。

JJ與新人蔡宥綺合唱時，不禁提起大前晚雷暴警告，指當時耳朵亦入了雨水，完全聽不見耳機的聲音。他又多謝媽媽的支持：「昨晚（大前晚）工作人員想帶媽媽避雨，她卻說：『兒子淋成這樣子，我怎能下去？』」演唱會到中段，嘉賓蔡卓妍（阿Sa）現身，她不忘祝JJ生日快樂：「希望你以後每一天都可以身體健康及甜甜蜜蜜，趕快找個林太太，香港美女很多，你看我就知道，下面有幾個蠻不錯的。」又打蛇隨棍上：「阿嬌（鍾欣潼）拜託我的……可以再給我們寫一首歌嗎？」JJ即時答應。