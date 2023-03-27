英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 金融概要
9:00 金融行情及交易直播室
9:30 開盤直擊及交易直播室
10:00 A股攻略及交易直播室
11:00 匯商行情
11:15 財經快訊及交易直播室
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 開盤直擊及交易直播室
1:30 A股攻略及交易直播室
2:30 股市直擊及交易直播室
3:00 財經快訊及A股收市檢閱
3:20 交易直播室
3:30 樓市指南及交易直播室
3:55 收市檢閱
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 芝麻街（LⅡ）
5:30 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅣ）
5:55 機械仔看水世界及迷你波莉
6:30 時空大冒險（Ⅲ）
7:00 手語新聞報道（S）及話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息及明珠雜誌（S）
8:30 壯麗地球（S）（粵／英麗音）
9:30 無聲絕境（PG）（S）
11:15 晚間新聞及話說當年
11:35 明珠雜誌（S）
12:05 至尚生活（S）
12:55 中國24小時
1:20 世界真細小及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：