「漫威新魔王」Jonathan涉毆傷女友被捕
漫威新魔王「征服者康」美國男星Jonathan Majors前日於紐約涉嫌打女人被捕，據稱前一晚他與女友離開酒吧乘的士回家途中發生爭執，因為女友見到他收到另一女子的短訊，女友想看清楚時惹怒他，被他抓住手、掌摑與叉頸，之後被趕落車。該女子早上約11時報警，警方檢查女子傷勢後，發現其耳後撕裂、臉部有紅腫與傷痕，將她送院，其後拘捕Jonathan。
發言人：佢冇做錯
Jonathan其後獲准保釋離開，其發言人發出聲明表示：「佢冇做錯任何事，我哋期待可以洗脫佢污名，澄清番件事。」
Jonathan最近於《洛奇系列：王者之後3》（Creed Ⅲ）亮相，他飾演的「征服者康」繼出現於漫威電視劇《洛基》（Loki）後，又現身電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp : Quantumania），之後會繼續擔任主要反派，若今次事件屬實，對他於漫威未來發展可謂重大打擊。
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