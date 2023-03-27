「漫威新魔王」Jonathan涉毆傷女友被捕

漫威新魔王「征服者康」美國男星Jonathan Majors前日於紐約涉嫌打女人被捕，據稱前一晚他與女友離開酒吧乘的士回家途中發生爭執，因為女友見到他收到另一女子的短訊，女友想看清楚時惹怒他，被他抓住手、掌摑與叉頸，之後被趕落車。該女子早上約11時報警，警方檢查女子傷勢後，發現其耳後撕裂、臉部有紅腫與傷痕，將她送院，其後拘捕Jonathan。