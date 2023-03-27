粉絲：像空氣一樣重要 Apink攻陷九展 鄭恩地扮熊贈興

上月來港開騷的韓星鄭恩地兌現承諾，前日偕女團Apink隊友再襲港演出，除了齊齊穿上粉紅戰衣晒腿熱舞外，她又戴上公仔頭套扮熊賣萌冧港迷，全場High爆。而粉絲高舉手幅誇偶像似空氣一樣重要！

出道12年的韓團Apink相隔4年再合體來港開騷，前晚於九展舉行兩場巡迴演唱會的首場，全場爆滿。5女以粉紅色戰衣晒腿登場，勁歌熱舞跳唱《Dilemma》及《Dumhdurum》，炒熱氣氛。她們以廣東話打招呼，上月初曾來港舉行個唱的鄭恩地，以英語表示兌現當日跟港迷的約定，很快帶同隊友再來港開騷。她們分享抵港後鄭恩地在酒店健身室教吳夏榮操肌的片段，又讚雲吞麵好味，希望之後有機會去吃點心及飲奶茶。

相信隊友 絕不拆夥 除了合體獻唱多曲，5女準備了分隊及個人表演環節。朴初瓏與尹普美以小分隊合唱《Copycat》；吳夏榮、鄭恩地與金南珠輪流Solo。鄭恩地戴上可愛公仔頭套，扮熊仔演繹《Journey For Myself》，賣萌冧港迷。首度作個人表演的金南珠最性感，以型格女戰士登場跳唱《Bird》。她們又憑歌寄意，唱出《I want you to be happy》，希望大家快樂，台下粉絲高舉「Apink對我們就像空氣一樣重要」的手幅打氣，吳夏榮與金南珠忍不住落淚。

臨近尾聲，她們一口氣唱出《LUV》、《NO NO NO》及《MR. CHU》3首Hit爆舊歌，台上亦播出預錄的訪問片段，被問到如何成為長壽女團的心得？成員一致認為是遇到好隊友，尹普美坦言期間曾感到厭倦，但只要相信隊友便能很快振作起來，這便是Apink的「團魂」。她們在兩個多小時的演出中合共表演近20首歌，見到港迷的熱情打氣，各成員感動得眼泛淚光，完場前不忘宣傳即將推出的新歌《DND》，以及跟全場粉絲大合照。