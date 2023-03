粉絲：像空氣一樣重要 Apink攻陷九展 鄭恩地扮熊贈興

相信隊友 絕不拆夥

除了合體獻唱多曲,5女準備了分隊及個人表演環節。朴初瓏與尹普美以小分隊合唱《Copycat》;吳夏榮、鄭恩地與金南珠輪流Solo。鄭恩地戴上可愛公仔頭套,扮熊仔演繹《Journey For Myself》,賣萌冧港迷。首度作個人表演的金南珠最性感,以型格女戰士登場跳唱《Bird》。她們又憑歌寄意,唱出《I want you to be happy》,希望大家快樂,台下粉絲高舉「Apink對我們就像空氣一樣重要」的手幅打氣,吳夏榮與金南珠忍不住落淚。