暢所欲玄：人生直作百歲翁，亦是萬古一瞬中

我們經常給長輩老人家用這兩句話祝壽：「福如東海長流水，壽比南山不老松。」這裏所說的東海就是渤海，古有「海納百川」之說，人認為渤海是最大的海，因此「福如東海」比喻福氣自四方雲集，好像東海的水一樣綿綿不盡。關於南山的說法，出自以下詩句：「如月之恒，如日之升。如南山之壽，不騫不崩。」大意是，猶如上弦的月，好比初升之日，恰似南山之壽，不會崩塌陷落。