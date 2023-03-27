暢所欲玄：人生直作百歲翁，亦是萬古一瞬中
就算活到成了百歲老翁，在萬年的歷史裏也不過是一瞬間而已。
我們經常給長輩老人家用這兩句話祝壽：「福如東海長流水，壽比南山不老松。」這裏所說的東海就是渤海，古有「海納百川」之說，人認為渤海是最大的海，因此「福如東海」比喻福氣自四方雲集，好像東海的水一樣綿綿不盡。關於南山的說法，出自以下詩句：「如月之恒，如日之升。如南山之壽，不騫不崩。」大意是，猶如上弦的月，好比初升之日，恰似南山之壽，不會崩塌陷落。
過生日和過壽有甚麼分別？六十歲以下慶生叫過生日，六十歲開始均稱過壽。每逢十的生日叫大生日，其他生日叫小生日，長大後過生日吃長壽麵。只要父母尚在，無論過生日或過壽，需要先敬父母養育之恩，然後才慶祝自己生日。
六十、七十、八十的生日稱為「大賀壽」，在此聲明，好多朋友擺生日設宴酒席，要求酒家在菜單送上壽包，但壽包是給死人用祭祀供奉，正確是稱「壽桃」。
吃麵條稱為「長壽麵」是最吉祥意頭。廣東舊例習俗六十做大壽以虛齡計算，男做齊頭，女做出一。即男子實齡59歲便做大壽，女子實齡60做大壽。
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