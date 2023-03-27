王祖藍夫妻食飯 揭女尊男卑

王祖藍與老婆李亞男早前拍攝在家吃飯的短片，男方面前放了青紅蘿蔔和西蘭花，女方則吃炆扣肉，祖藍問老婆：「好吃嗎？味道如何？可以嘗一嘗嗎？吃飯可以吃肉嗎？」但亞男表示扣肉過期兼發霉，更只准老公吃蔬菜，祖藍只好乖乖聽話，網民笑他們女尊男卑！