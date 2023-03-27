張國榮紀念騷 提供網上直播

為紀念張國榮（哥哥）離世20周年、於4月1日在紅館舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》門票早已售罄，主辦方透露為免「哥」迷成為黃牛黨的炒賣對象，現已落實透過網上平台為本港及海外「哥」迷提供收費實時直播，歐美地區則在當地時間4月1日晚上觀看重播，至於內地播放仍在協調中，詳情稍後公布。