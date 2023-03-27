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阿Mo獲贈機械手 訓練手指活動
去年於紅館受傷的舞者李啟言（阿Mo）一直留院治療，其父李盛林前晚發出第35封代禱告信，感謝有心人送上一對機械手給阿Mo作手指活動訓練，又公開感謝李澤楷及旗下公司一直以來的溝通及精神上支持，以及醫療期間的資助與安排，令他們能夠專心照顧兒子。
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