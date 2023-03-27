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歐陽娜娜「肩」係索
台灣女星歐陽娜娜擁甜美外貌及豐滿身材，一直深受男士喜愛。最近她在社交網上載由家姐歐陽妮妮為她拍攝的時尚照片，見她穿露肩衫擺出多個誘人甫士，吸睛度爆燈。粉絲讚歐陽妮妮的攝影技術出色，將妹妹拍到似唱片封套一樣。
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