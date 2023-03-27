娛樂

胡定欣七情上面 晒視后級演技
視后胡定欣於邵氏劇集《廉政狙擊》結局上演15分鐘神級演技，她決心與黃智賢同歸於盡，一口氣將抑壓內心多年的憤怒終極爆發，當中涉及多層次情緒變化。她面對黃智賢滿口歪理時表現激動，但又極速轉換「陰森大笑」、「悲憤」及「暴怒」表情，盡顯視后功架。
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