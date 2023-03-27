3月27日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月27日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
胡定欣七情上面 晒視后級演技
視后胡定欣於邵氏劇集《廉政狙擊》結局上演15分鐘神級演技，她決心與黃智賢同歸於盡，一口氣將抑壓內心多年的憤怒終極爆發，當中涉及多層次情緒變化。她面對黃智賢滿口歪理時表現激動，但又極速轉換「陰森大笑」、「悲憤」及「暴怒」表情，盡顯視后功架。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230327-0327_00282_062/胡定欣七情上面--晒視后級演技
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc