胡定欣七情上面 晒視后級演技

視后胡定欣於邵氏劇集《廉政狙擊》結局上演15分鐘神級演技，她決心與黃智賢同歸於盡，一口氣將抑壓內心多年的憤怒終極爆發，當中涉及多層次情緒變化。她面對黃智賢滿口歪理時表現激動，但又極速轉換「陰森大笑」、「悲憤」及「暴怒」表情，盡顯視后功架。