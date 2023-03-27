天氣惡劣 險煞停演唱會 林俊傑鄭容和雨中飆歌嗌爽

新加坡天王林俊傑（JJ）的香港站露天演唱會可謂波折重重，繼早前爆出「彈MIRROR成員Ian鐘」事件後，前晚第5場險開不成。事緣天氣不穩定，前日中午曾傾盆大雨，導致台面水浸致Led燈失靈，幸好經過百名工作人員搶修6個半小時後，在臨開騷前15分鐘Led燈恢復正常。至晚上開騷時，雖然仍橫風橫雨，JJ在台上被雨水照頭淋，不過無損其專業態度，在台上邊彈鋼琴邊唱歌，而穿上雨衣的17,000名歌迷亦無懼風雨，捧場至完騷。

苦練廣東話 最令歌迷驚喜是韓國男團CNBLUE隊長鄭容和擔任特別嘉賓，染金毛的他穿上全白西裝帥氣站台，原來他曾現身JJ的北京及台灣個唱。他除了和JJ合唱，也獨唱歌曲《因為想念》及清唱一小段《小酒窩》。鄭容和表示闊別香港5年，特別苦練廣東話跟港迷問好，氹得全場觀眾報以熱烈掌聲。

完騷後，JJ於社交網留言多謝歌迷支持：「雨從未放過了誰（包括我們），但看着大家即使淋着雨也在跟着高唱，真的好感動！」又指跟好兄弟鄭容和在雨中一起「飆歌」很爽。