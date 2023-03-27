「Never Say Never!」 鄧麗欣與小方合作睇緣分

藝人鄧麗欣前晚現身活動，對於前度方力申發文回憶兩人合作拍電影，她坦言因擔心觀眾錯重點，故再合作機會微，但又戴頭盔謂世事無絕對，不過現時最想跟小鮮肉洪嘉豪合作。

鄧麗欣（Stephy）、謝安琪及洪嘉豪等前晚出席環保活動，Stephy舊愛方力申（小方）日前公開發貼文，回憶17年前兩人首次合作拍攝電影，對此Stephy大方回應：「其實佢只係轉發導演葉念琛嘅貼文，係葉導多謝我哋啫。（但佢好似好感慨咁。）係感慨時間過得快，我都有咁嘅感覺，眨吓眼我就入行21年喇，而同葉導首次合作都好似昨日嘅事咁。（大家有冇機會再合作？）葉導間中都會提吓，睇吓有啲咩新嘅嘢，電影方面我唔想做太過重複嘅工作。」至於與小方再次合作，Stephy認為要看緣分，問她是否不抗拒？她坦言：「少少啦，我唔想大家聚焦錯咗。如果我哋合作，大家會講我哋嘅關係，會對部戲好唔公平。（意味應該冇乜機會再合作？）我覺得會少啲，但Never Say Never，唔會完全冇可能，不過未必有導演會搵我哋。（有冇其他男演員想合作？）洪嘉豪呀，覺得佢係好可愛嘅男生。」

談到現時感情生活，她三緘其口：「做女仔嘅，唔可以話冇人追，咁好冇面，但真係要遇到適合先得，一切都係緣分，緣分到你哋（記者）就會知。」

謝安琪遇不平等對待 另外，謝安琪談到老公張繼聰早前到日本拍攝新片，出發前女兒因不捨爸爸而爆喊，並每晚都要跟爸爸通電話，她又「投訴」遇不平等對待：「老公同個女講電話就正面、角度靚仔少少同溫柔嘅，但同我傾就邊刷牙，仲要話好眼瞓講兩句收線。」又指老公拍攝期間有空檔也只顧為一對兒女買手信而忽略她。