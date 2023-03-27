3月27日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月27日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊丞琳 着名牌唔識讀
台灣女星楊丞琳不時因語出驚人而成為熱話，早前她獲時裝品牌邀請到歐洲欣賞時裝騷，受訪期間她介紹自己一身行頭仍相安無事，但在說品牌名時，卻出現吃螺絲的情況，接着連續兩次都含糊地說出品牌的讀音作罷，面對鏡頭經驗豐富的她遂裝作若無其事，可惜仍遭網友批評她不專業，而且對品牌方不尊重。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230327-0327_00282_042/楊丞琳--着名牌唔識讀
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc