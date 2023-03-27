楊丞琳 着名牌唔識讀

台灣女星楊丞琳不時因語出驚人而成為熱話，早前她獲時裝品牌邀請到歐洲欣賞時裝騷，受訪期間她介紹自己一身行頭仍相安無事，但在說品牌名時，卻出現吃螺絲的情況，接着連續兩次都含糊地說出品牌的讀音作罷，面對鏡頭經驗豐富的她遂裝作若無其事，可惜仍遭網友批評她不專業，而且對品牌方不尊重。