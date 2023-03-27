中娛星動：唐嫣被阻入會場 范冰冰冇份去盛典 挑機Baby

逾百位頂流小生花旦前晚在上海出席頒獎禮，內地女星范冰冰雖繼續被「禁足」出席，但被指向現身頒獎禮的Angelababy出招，隔空挑機玩撞衫！至於獲獎的女星唐嫣則被傳遭阻攔在場外而「失蹤」！

前晚在上海舉行的年度重磅頒獎禮，眾星雲集，昔日是風頭人物的范冰冰雖未獲邀請出席，但被指隔空出招。事緣Angelababy工作室在前日下午近5時，網晒Baby的「黑天鵝」造型照，但1小時後范冰冰的工作室網晒2張黑白照，相中她所穿的黑裙正是跟Baby同款！

有獎都冇得上台 Baby和冰冰撞衫雖非首次，但惹網民猜測冰冰工作室突然晒相，是想證明她才是「首穿」；亦有指是借Baby「蹭熱度」求關注，但遭其他網民反駁，指冰冰不需靠Baby來炒話題。Baby的工作室當晚9時許網晒她另一款穿低胸裙的仙氣造型照，被猜測刻意晒新相轉移視線。

另外，事先張揚會出席典禮的唐嫣當晚「失蹤」，未有跟劉詩詩、楊冪及Baby等同台接受「年度質感演員」獎，「唐嫣去哪了」成熱搜。隨後有粉絲爆料，指工作室原安排唐嫣現身紅地氈後，去做另一個直播工作，然後再折返頒獎禮，大會也為她延遲頒獎時間。可是當日紅地氈儀式取消，致唐嫣未能「打卡」外，她完成直播返回現場時，因場外粉絲太多兼交通管制，令她在場外被攔阻近20分鐘，最後錯過上台機會，大批粉絲狂轟工作室安排失當。

全晚最大獎項「King」及「Queen」由剛為人父的胡歌及劉亦菲分奪，胡歌提起2人曾合作的內地劇《仙劍奇俠傳》，並表示：「希望我的好運可帶給大家，找到屬於自己的幸福。」

Baby 唐嫣分享在車中「等待」的照片。