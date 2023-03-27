娛樂

傳滑雪受傷 陳百祥：唔好信

陳百祥與黃杏秀於馬特洪峰前留影。 陳百祥與黃杏秀於馬特洪峰前留影。
陳百祥與黃杏秀於馬特洪峰前留影。
陳百祥（阿叻）近日與譚詠麟等大班朋友到瑞士旅行，惟突然傳他滑雪受傷，需坐輪椅及戴頸箍治療，本報昨日致電阿叻求證，他聞言即向大家報平安：「係假新聞唔好信，啲人喺度加鹽加醋，我哋都安全返咗嚟香港。」透露此行乃疫情前所安排，見未有被殺訂，故大隊照原定計劃出發。
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