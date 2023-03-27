首個紅館騷 見證奇迹 馮允謙當住女友面 情挑林明禎

入行11年首踏紅館開騷的馮允謙（Jay），邀請了女神林明禎做嘉賓，他還斗膽當着女友面與林明禎大跳辣身舞，之後他以冧爆情歌送給女友補數，又大派心心隔空傳情。

馮允謙一連三場《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》演唱會前晚開鑼，女友Crystal由加拿大返港撐場，並與Jay家人坐在一起，其他捧場客還有陳蕾、梁釗峰、陳健安、林奕匡等。

Jay以黑武士造型登場，唱得興起，即除衫騷出麒麟臂兼打大鼓，加上台上噴火效果，氣勢強勁，他說：「終於等到喇！我等咗11年，曾經諗過放棄，每次都會諗係咪適合唱歌呢行，因為你哋嘅包容和支持，令我擁有紅館呢個舞台，多謝你哋！我嘅第一次，Let's enjoy！」

他在特長紅色鋼琴前自彈自唱英文歌時，嘉賓林明禎出場，與Jay一同站上鋼琴頂大跳辣身舞，穿單肩高衩晚裝的明禎，自摸動作極度誘惑，又與Jay拖手頭貼頭深情對望，觀眾睇到嘩嘩聲，不過之後他高唱《報復式浪漫》時，特意向着女友座位方向大派心心，隔空傳情補數，免女友呷醋。

筋骨好硬 跳唱獻醜 曾想過放棄唱歌的Jay一度感觸落淚，他原本堅持不會哭，但知道好多朋友專程來港支持，才控制不了情緒。他笑言若不是參加《超級巨聲3》，有可能去韓國做實習生組成男團，他隨即化身韓星「J Seven」跳唱，唱罷自嘲筋骨好硬：「我有自知之明，算吧啦！都係做番創作，唔係男團材料。」尾聲時他有感而發，表示能夠踏上紅館是一個奇迹，只要相信目標，不要放棄，就會成功。