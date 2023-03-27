《女法醫JD》獻身自虐 蔡卓妍最強大腦 瞓屍櫃緝兇

組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）相隔10年，再次合體拍劇，由宣布開拍已引起網民關注。今次阿Sa扮演另類女法醫，「瞓屍櫃」之餘更主動要求男主角張孝全「虐待」自己，整個拍攝過程毫不錫身。

阿Sa、阿嬌及台灣型男張孝全等主演的懸疑劇集《女法醫JD》，今晚9時30分在無綫翡翠台推出。這個投資逾億製作費的劇集共有12集，將濃縮至10集播放，令節奏更為緊湊，偵破「亡靈殺人案」、「校園樂隊女學生跳樓案」及「倒十字案」等等，當中新穎的法醫知識定必引起觀眾的好奇心，加上有不少好戲之人包括陶大宇、羅家英及鮑起靜等坐鎮，追看性十足。

孤苦伶仃 助父洗冤 阿Sa飾演的角色宋安妍（JD），因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，表現經常異於常人，甫開場已「瞓屍櫃」以投入推測離世者的死因，並頻頻用「最強大腦」協助破案。據悉，JD即「Jane Doe」，在法醫學上代表身份不明的女性死者的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。而事實上阿Sa背後的身世故事令人心酸，事關20年前其法醫父親陶大宇被控殺害妻子及多名受害人後潛逃，遺下她於孤兒院度過孤苦的生活，長大後的她暗中助父調查冤案真相。

阿Sa成為法醫後，在職場上偶遇熱血執法者張孝全，發現原來彼此是兩小無猜的同學，最終合力成功找到真兇翻案，過程中卻「驚」歷一幕幕驚心動魄的場面。期間阿Sa被「神秘女子」阿嬌纏上，並被對方冒充身份來實現復仇大計，慢慢發現兩者之間的命運糾纏，與自己小時候被神秘組織擄走有關。

神秘阿嬌 代擋子彈 今次阿Sa可謂接受一次演技挑戰，其中一場戲交代她與張孝全在案發現場中找到線索，她竟要求對方向她施襲，成功還原案發過程。劇集結尾仍未正式揭開神秘組織老闆的面紗，阿嬌又瞓身為阿Sa擋子彈，劇迷猜測是刻意留下伏線，期待《女》劇開拍續集。